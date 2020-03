Porchietto (FI),tutelare lavoratori impianti sci

"Da oggi tutti gli impianti di risalita del Piemonte sono chiusi, stagione sciistica finita. Dal punto di vista dell'emergenza sanitaria il nostro presidente Cirio non poteva fare altrimenti, in un momento in cui è fondamentale bloccare il proliferare del virus". Lo scrive in una nota Claudia Porchietto, parlamentare di Forza Italia responsabile del Dipartimento Attività Produttive del partito. "Dobbiamo pensare anche in questo caso che una parte importante dell'economia piemontese, quella delle neve, con questa chiusura anticipata sconterà una battuta d'arresto pesante - aggiunge l'esponente azzurra - ed andrà ad aggiungersi alle drammatiche situazioni già prospettatesi nei giorni scorsi e rappresentate da numeri pesanti delle associazioni di categoria". "Sarà nostro impegno già nelle prossime ore condividere con tutti i gruppi parlamentari una proposta da portare immediatamente al Governo - sottolinea - affinché anche le società che operano nel settore della neve, impianti di risalita, maestri di sci, guide alpine, oltre chiaramente a tutti gli albergatori e ristoratori e negozianti che sono datori di lavoro di chi vive sulle nostre montagne, possano accedere agli ammortizzatori in deroga e alle agevolazioni che verranno concesse per tamponare il disastro economico prodotto dal diffondersi in Italia del Covid 19".