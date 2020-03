Coronavirus: tutti presenti in procura Torino, pg rimprovera

Cancellieri e impiegati sono tutti in ufficio nonostante l'emergenza Coronavirus e il procuratore generale li rimprovera: "state a casa". E' successo ieri al Palazzo di Giustizia di Torino, dove il pg Francesco Saluzzo, anche alla luce dei provvedimenti governativi in materia di organizzazione dell'attività giudiziaria, ha impartito una serie di misure per la profilassi e la prevenzione di possibili contagi. Lo si ricava dalla nota che il magistrato ha diffuso ai vertici degli uffici e, per conoscenza, alle forze dell'ordine, alla presidenza della Regione e ad altri organi. "Mi è difficile - si legge - comprendere perché, nonostante il mio chiarissimo provvedimento di ieri, che era annunciato come efficace da oggi (9 marzo, ndr) al mio arrivo questa mattina, alle 8:00, abbia constatato che tutto il personale amministrativo è presente. In palese violazione della mia citata disposizione". Saluzzo ha ribadito che si dovrà presentare in ufficio solo il personale abidito ai cosiddetti "servizi essenziali" della giornata in corso. Gli altri "dovranno rimanere a casa" fermo restando che "la prestazione lavorativa non è sospesa". Sarà il Dirigente amministrativo - ricorda il magistrato - a impartire le disposizioni per "l'eventuale lavoro da remoto".