Carceri: garante Piemonte, mantenere calma e dare benefici

Ai detenuti un appello a "mantenere la calma", ai magistrati l'invito a "concedere misure alternative", alle amministrazioni il compito di "trasmettere ai reclusi informazioni corrette" ma anche di "cogliere l'opportunità di sperimentare nuovi ed efficaci strumenti di comunicazione". E' la presa di posizione di Bruno Mellano, garante dei detenuti nella Regione Piemonte. "Io - dichiara - mi sento di fare un appello ai detenuti delle carceri piemontesi: occorre mantenere la calma e cercare assieme di conquistare modalità esecutive che contemperino la sicurezza individuale e collettiva con il mantenimento di fondamentali diritti della persona. A fronte della decisione temporanea (fino al 22 marzo) della sospensione dei colloqui con i familiari, l'iniziativa deve essere di esigere reali alternative percorribili. Le telefonate aggiuntive hanno un costo che spesso i detenuti non sono in grado di sopportare; le videocomunicazioni devono essere supportate da efficaci strumentazioni sia in carcere che nella case dei famigliari, e quasi mai le cose sono effettive. Occorre trasmettere con correttezza le informazioni ai detenuti, ma le Amministrazione devono anche cogliere l'occasione per la sperimentazione di innovativi ed efficaci canali di comunicazione, forme nuove e spesso molto più controllabili e tracciabili di altre". "Nel contempo - aggiunge Mellano - voglio fare anche un appello pubblico e forte alla Magistratura ed in particolare alla Magistratura di Sorveglianza affinché si colga l'occasione di questa straordinaria emergenza per procedere con la concessione di misure alternative al carcere: l'emergenza Covid-19 si innesca sul un contesto penitenziario caratterizzato dal crescente sovraffollamento".