EMERGENZA SANITARIA

Mutui bloccati e cassa integrazione, arriva un primo vaccino economico

Sospensioni al pagamento delle utenze, fondi di garanzia, congelamento dei finanziamenti. Il viceministro Castelli: "Un grande lavoro con le banche". Misure anche per famiglie e Comuni. Domani il provvedimento sarà approvato in Consiglio dei ministri

“Mutui, tasse, è tutto sospeso”. Ad annunciarlo è il viceministro dell’Economia Laura Castelli. Molte delle misure contenute nel decreto, che sarà approvato domani, rappresenteranno per famiglie e imprese piemontesi una boccata d’ossigeno. Tra i provvedimenti previsti c’è un grande blocco che riguarda la cassa integrazione, anche quella in deroga, cui potranno accedere pure le imprese con meno di sei dipendenti, le più fragili di fronte a un evento inatteso quanto dirompente come l’epidemia in corso. “Abbiamo fatto un gran lavoro con le banche” spiega Castelli che assieme agli uffici del Ministero dell’Economia e alle forze politiche oggi metterà a punto il documento da portare domattina in Consiglio dei ministri.

La prima parte del decreto riguarda la sospensione e la proroga dei termini, a partire dalla dichiarazione dei redditi precompilata. Inoltre viene stabilita la sospensione temporanea, fino al 30 aprile, del pagamenti di fatture e avvisi sulle utenze. Congelati anche i termini per i contributi previdenziali e assistenziali e sospensione di un anno per i mutui contratti dalle imprese con Invitalia e relativo aumento della durata dei piani di ammortamento. Inoltre viene costituto un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e istituti mutui a tasso zero per le imprese agricole colpite dal Coronavirus.

“Sul credito stiamo garantendo un sistema che consenta alle imprese di accedere alla liquidità. C’è un pacchetto sulle famiglie importante a cominciare dal congedo ma al contempo una misura che sia un bonus, un voucher, un indennizzo fisso che permetta alle famiglie di poter proseguire” prosegue Castelli. E infine: “Bisogna anche guardare la situazione dei Comuni: se non presa in tempo ci potremmo trovare con comuni che vanno in default per questioni di mancate entrate. Lo dico perché un comune in default vuol dire servizi essenziali per i cittadini in meno”. In queste parole sembra esserci anche la rassicurazione all’allarme lanciato ieri dal direttore finanziario del Comune di Torino Paolo Lubbia che ha messo in guardia sul rischio che la crisi in atto possa provocare una drastica riduzione delle entrate per Palazzo Civico. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che lo Stato offra delle garanzie per coprire le eventuali (più che probabili) minori entrate da tributi e tariffe. “Solo così – spiegano da via Milano – noi potremo continuare a sostenere le spese previste a bilancio, altrimenti non ci resta che chiudere i rubinetti in attesa di capire quante risorse avremo a disposizione”.