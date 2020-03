Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, mercoledì 11 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3558m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti miti nord-occidentali garantiscono una bella giornata di Sole al Nordovest italiano, con cieli in larga parte sereni o poco nuvolosi. Condirà il tutto un clima gradevole in quanto nel pomeriggio si raggiungeranno diffusamente i 17-18°C, punte localmente anche di 20°C (più fresca la riviera ligure). Mite anche in montagna. Ventilazione modesta, eccezion fatta in quota dove risulterà a tratti vivace occidentale. Mar ligure poco mosso o mosso.