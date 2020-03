Ambiente: interramento illecito di rifiuti, 4 denunciati

Avevano affittato 10 mila mq di terreno a Pralormo (Torino) per sversare e interrare rifiuti pericolosi all'interno di un fosso appositamente scavato. Tre italiani e un egiziano sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Poirino mentre sotterravano ferro, plastica e altri materiali ferrosi provenienti da una ditta della provincia di Cuneo. Tra i quattro figura il titolare della ditta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo Nbc per verificare la natura del materiale interrato. E' stato svolto inoltre un sopralluogo con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. Il terreno è stato messo sotto sequestro così come un bilico cassonato, una macchina escavatrice e una macchina operatrice livellatrice.