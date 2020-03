Coronavirus: Torino, stop Tari per utenze non domestiche

La Giunta comunale di Torino ha approvato, su proposta dell'assessore Sergio Rolando, la delibera che prevede la sospensione per tutte le utenze non domestiche del pagamento della prima e della seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti (Tari), le cui scadenze erano state fissate per il 16 marzo e il 15 maggio. Lo comunica Palazzo Civico. "Obiettivo del provvedimento spiega la nota - è contribuire a limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da Coronavirus".