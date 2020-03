Coronavirus: Palagiustizia Torino a numero chiuso

L'emergenza Coronavirus porta il numero chiuso al Palazzo di giustizia di Torino. Il procuratore generale, Francesco Saluzzo, ha sancito che il limite massimo di accessi di figure esterne a ciascun ufficio non potrà superare le 100 unità in Corte d'appello, 50 alla procura generale, 200 in tribunale, 100 in procura. Ad occuparsi della gestione dei flussi sarà il personale addetto alla vigilanza, che disporrà, inoltre, di elenchi nominativi delle persone che avranno titolo per entrare nell'edificio. A partire da domani l'unico ingresso aperto al pubblico sarà quello su corso Vittorio Emanuele. Gli avvocati dovranno "dimostrare la ragione e il motivo dell'accesso" e, se intendono andare al Consiglio dell'ordine - che si trova nel Palazzo - non potranno discostarsi dal percorso o raggiungere altri luoghi. Per evitare code e assembramenti, bisognerà presentarsi ai tornelli in "rigoroso ordine numerico" sulla base del numerino erogato da un distributore. Il presidente del tribunale, Massimo Terzi, osserva che "i contingentamenti, in relazione all'estensione del Palazzo Caccia, che mediamente in un periodo normale ha presenze non meno di 10 volte superiore rispetto al flusso con picchi anche di 15/20 volte, garantiscono condizioni di fatto molto migliori di qualunque altra struttura esterna, al netto dei comportamenti di autoresponsabilita' dei singoli".