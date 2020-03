Auto: Istat, export 2019 dal Piemonte in calo del 35,6%

Le esportazioni di autoveicoli del Piemonte sono in calo del 35,6% nel 2019 e rappresentano il settore che porta il contributo negativo più pesante all'andamento dell'export nazionale, secondo i dati Istat. Le vendite di auto italiane all'estero crollano anche in Basilicata (-19,9%) e nel Lazio (-31,3%). Mentre è in controtendenza l'export dell'Emilia Romagna, che segna +13,7%.