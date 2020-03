Coronavirus, in Piemonte Consiglio regionale in videoconferenza

Per la prima volta il Consiglio regionale del Piemonte si riunirà in videoconferenza. Succederà il prossimo 24 marzo. La decisione è stata presa alla Capigruppo di oggi, anch'essa online, per poter esaminare i documenti economici: Defr, Bilancio e legge di Stabilità. Da Palazzo Lascaris hanno fatto sapere che utti i capigruppo di maggioranza e opposizione hanno concordato sulla necessità di questa convocazione, "perché i documenti economici diventano fondamentali anche a causa della emergenza sanitaria da Coronavirus che sta causando pesanti ricadute sull'economia. Da un lato si è condiviso di accogliere alcuni emendamenti, dall'altro di eliminare elementi di contrasto dal testo, per arrivare a una votazione la più rapida possibile dei testi in esame". Alla riunione telematica presieduta da Stefano Allasia hanno partecipato, collegati dalle rispettive abitazioni, anche il presidente della Giunta Alberto Cirio e l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, risultati positivi al Coronavirus, ai quali tutti i capigruppo hanno rivolto gli auguri di pronta guarigione. "È nostra intenzione poter svolgere il Consiglio regionale, sempre che non arrivi da parte del Governo un ulteriore decreto restrittivo. È importante che in questo momento di straordinaria emergenza, ci sia una condivisone tra Giunta e Consiglio nell'approvare i provvedimenti. Non è tempo di polemiche, credo che tutti abbiamo compreso la gravità della situazione, siamo di fronte a un'emergenza sanitaria ed economica senza confini", ha detto il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Tocca all'Ufficio di presidenza, la cui riunione è convocata domani in teleconferenza, stabilire le modalità di svolgimento della seduta online del Consiglio regionale. Con l'ausilio degli uffici tecnici, lo scopo è quello di svolgere un Consiglio il più possibile improntato alle disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea per garantire il confronto democratico tra maggioranza ed opposizioni.