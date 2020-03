Meteo: nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata

A Torino oggi, giovedì 12 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3358m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto anticiclonico ma con correnti umide che dal Ligure si riversano in Valpadana: ne conseguira' una maggior nuvolosità un po' ovunque eccezion fatta per le aree alpine piu' interne, dove prevarranno cieli poco nuvolosi. Non esclusa anche qualche debole pioggerella sulla Liguria centrale. In serata qualche fenomeno in arrivo sulla Val d'Aosta. Clima gradevole seppur con lieve flessione dei valori massimi. Mar ligure poco mosso.