Abbonamenti pirata a pay tv: denunciate 15 persone a Torino

Quindici persone denunciate, di cui 13 di nazionalità romena e due italiani, tutti residenti in provincia di Torino, responsabili a vario titolo dei reati di violazione del diritto d'autore con diffusione abusiva di decoder e ricettazione. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri della stazione di Mathi, in provincia di Torino. I militari dell'Arma hanno individuato due insospettabili coniugi rumeni, di 33 anni e 39 anni, lui disoccupato e lei badante, e un loro connazionale di 40 anni, residente a Settimo Torinese, che hanno realizzato un vero e proprio laboratorio per la diffusione illecita di palinsesti televisivi delle maggiori piattaforme a pagamento, il c.d. Iptv (internet protocol television). Durante l'attività investigativa, condotta da novembre 2019, sono stati sequestrati server e computer, mediante i quali era possibile ricodificare i dati delle pay tv, quali Sky, Dazn e Mediaset Premium, e distribuirli mediante il web grazie alla sottoscrizione di un abbonamento illecito (in gergo criminale, chiamato "pezzotto"). Grazie alle analisi dei dati telematici e al ritrovamento di un vero e proprio registro contabile, sono stati identificati i clienti che hanno acquistato i "pacchetti" illegali e sono stati denunciati per il reato di ricettazione. Il listino prezzi dell'attività criminale era il corrispettivo di 50 euro per ottenere il decoder e la sottoscrizione di un abbonamento di 350 euro annui per vedere "senza limiti" qualsiasi canale di pay tv. L'indagine ha permesso di sequestrare, per successiva confisca, 1 server, 1 computer e 9 decoder.