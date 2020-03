Coronavirus: Appendino, misure governo sono passo avanti

"Le nuove restrizioni previste dal Governo nella lotta al coronavirus sono un ulteriore passo in avanti, necessario per uscire il prima possibile da questa crisi". Lo scrive su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Io - aggiunge - vi dico subito che siamo nuovamente al lavoro, da stamattina presto, per darvi il prima possibile tutti i dettagli e le interpretazioni del nuovo decreto in modo da fugare ogni dubbio. Cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande, una per una, se necessario". Appendino conclude il post "prendendo a prestito le parole del Presidente Conte: 'Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo'".