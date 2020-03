ECONOMIA DOMESTICA

Anche l'export è in picchiata

Nel 2019, in Piemonte, la flessione è stata del 3,5% rispetto all'anno precedente. Un altro indicatore che dimostra la fatica dell'economia regionale. Mentre la media nazionale viaggia col segno più

L’export piemontese arranca. Nel 2019 il valore delle esportazioni si è attestato sui 46,6 miliardi di euro, registrando una contrazione del 3,5% rispetto al 2018. È uno dei tanti valori che dimostrano come l’economia regionale fosse già in difficoltà prima di essere contagiata dal Covid-19 come dimostrano anche i dati su pil (+0,3% lo scorso anno, di fatto in stagnazione) e produzione industriale (-0,5%).

Valutando le singole performance trimestrali, si rileva come l’andamento del valore delle vendite all’estero sia derivato da una dinamica negativa registrata in tutti e quattro i periodi considerati. Alla flessione del 3,8% del I trimestre ha fatto seguito la riduzione più contenuta del periodo aprile-giugno (-1,9%). Nel III trimestre la variazione tendenziale si è attestata al -3,2%, per poi peggiorare ulteriormente negli ultimi tre mesi dell’anno (-5,2%). Sul fronte delle importazioni il 2019 ha registrato una flessione del 4,0% rispetto all’anno precedente; il valore dell’import piemontese di merci è sceso a 32,5 miliardi di euro.

Il saldo della bilancia commerciale, pari a 14,1 miliardi di euro, permane, dunque, di segno positivo, in diminuzione rispetto all’anno precedente, quando si attestava a 14,3 miliardi.Il risultato evidenziato dal Piemonte nel corso del 2019 è nettamente peggiore rispetto a quello medio nazionale. Le esportazioni italiane hanno registrato, infatti, una crescita del 2,3% rispetto all’anno precedente.

“Il Piemonte risulta purtroppo l’unica, tra le principali regioni esportatrici italiane, a registrare una flessione delle vendite oltre confine – afferma il vicepresidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello –. Una situazione già complessa, questa, a cui andranno ad aggiungersi le conseguenze provocate dalla diffusione del Covid-19”.

