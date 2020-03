Coronavirus: Laus (Pd), l'emergenza non stoppi il Parlamento

"La paralisi necessaria in cui si trova al momento il nostro Paese per fronteggiare l'emergenza coronavirus non deve impedire al Parlamento di adempiere agli impegni più urgenti". Lo sostiene il senatore piemontese del Pd, Mauro Laus. "E' necessario che i presidenti delle Camere si attivino per metterci nelle condizioni di deliberare a distanza, massimizzando le piattaforme esistenti e accelerando quei processi di innovazione tecnologica che sono già parte integrante dell'approccio programmatico del nostro governo - sostiene Laus -. Una guida salda in un Paese in estrema difficoltà è un elemento indispensabile e abbiamo il dovere di garantirla appieno e con ogni mezzo".