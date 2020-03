Accademia Albertina, Di Mauro nuovo direttore

Edoardo Di Mauro, docente di Storia e Metodologia della Critica d'Arte, è il nuovo direttore dell'Accademia Albertina. Vice direttrice vicaria è Laura Valle, nata nel 1963, artista e docente di Pittura. Lo prevede il decreto firmato il 21 febbraio dal ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. Edoardo Di Mauro, nato nel 1960, è stato condirettore artistico della Galleria d'Arte Moderna e dei Musei Civici torinesi dal 1994 al 1997. Dal 1995 è direttore artistico e presidente del Museo d'Arte Urbana. Dal 2002 curatore della Bam Biennale d'Arte Contemporanea del Piemonte. Ha curato centinaia di mostre in spazi pubblici e privati italiani ed europei. La nuova direzione, in piena sintonia con la presidente Paola Gribaudo, "conta di completare l'imponente lavoro di riqualificazione degli spazi iniziato nel 2015 e reperire nuovi locali per la didattica. Si guarderà inoltre al potenziamento dell'offerta formativa ed alla crescente internazionalizzazione dell'Accademia, fonte di ampia considerazione per l'Istituzione in questi ultimi anni". Il direttore uscente, il regista Salvo Bitonti, invece è stato designato dalla Direzione generale Afam del Ministero dell'Università e della Ricerca, quale curatore e organizzatore per le arti visive per l'appuntamento del Bologna Follow-up Group, una sorta di G20 della cultura, dove saranno ospitati i 48 Ministri dell'Istruzione Superiore dei paesi europei. L'evento si svolgerà in autunno all'interno del Centro Congressi della Nuvola Fuksas.