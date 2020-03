Humor da madamin

Madamin ai tempi del Coronavirus. Hanno scoperto la celebrità scendendo in piazza e ora vivono il loro “dramma” recluse in quarantena, ponendosi domande esistenziali: “Come fanno le signore ad affilarsi le unghie con le Nail Spa cinesi tutte chiuse?” si chiedeva venerdì scorso Giovanna Giordano Peretti. Ed è proprio lei, esperta d’informatica per professione e politica per gioco con una candidatura nel centrosinistra alle scorse regionali, che da giorni prova a ingannare la noia sui social tra una freddura e l’altra. “Con tutto questo smartworking tra nove mesi nasceranno molti bambini?” si chiedeva mercoledì, mentre un paio di giorni prima si crucciava per “Tutti gli eventi serali cancellati e neanche un amico che mi invita a cena”. E come darle torto, a Torino pure le epidemie sono così noiose: una quarantena senza neanche un vernissage per distrarsi un paio d’ore.