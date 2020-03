Pizze gratis a medici e infermieri Alessandria

L'emergenza coronavirus sembra moltiplicare i modi per declinare il termine solidarietà. Alessandro Scuderi da lunedì scorso ha deciso di tenere acceso il suo forno da pizza per sfornare focacce e pizze, da consegnare (gratuitamente) a chi, in questi giorni, sta lavorando nell'ospedale di Alessandria, ai volontari della Croce Rossa e della Croce Verde, alle forze dell'ordine. Dalla pizzeria che gestisce, a Spinetta Marengo, sobborgo di Alessandria, ha impastato e infornato in tutti questi giorni per beneficenza. "In un momento come questo - spiega - è giusto dare una mano, ognuno come riesce. Io ho preprato le pizze per chi sta lavorando ogni giorno per tutti quanti noi". Stesso gesto di solidarietà da Andrea Cortesi de "La Ghiottosa" di Alessandria che, in questi giorni, consegna pizza e farinata agli operatori del 118.