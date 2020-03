Cronavirus: Torino, chiude centro sociale Gabrio

Anche i centri sociali a Torino chiudono per l'emergenza Coronavirus. "In 25 anni è la prima volta che ci troviamo costretti a prendere una decisione così difficile e sofferta" sono le parole con cui il Gabrio, sodalizio di area autonoma tra i più conosciuti in Italia, annuncia la sospensione delle attivià' e lo stop. "Le ultime settimane - spiegano - stanno incidendo come non mai sulle nostre vite, così come su quelle di tutte e tutti, introducendo elementi di complessità che fatichiamo ancora a capire come gestire, sia come individui che come collettivo. Allo stesso tempo ci è chiaro, come forse non mai, la necessità di ricercare e sperimentare nuove forme di autogestione e autorganizzazione, di solidarietà e di lotta. La fase attuale ci pone davanti a enormi sfide. Dobbiamo avere la forza di coglierle, rivendicando la necessità di mantenere spazi di democrazia dal basso in un quadro normativo, politico e sociale che diventa giorno dopo giorno sempre più preoccupantemente autoritario". "Iniziamo - è la conclusione del messaggio - un periodo di assemblea permanente, di analisi, confronto e discussione".