EMERGENZA SANITARIA

Il virus blocca anche le elezioni

Le amministrative slittano in autunno. Rinviate anche le regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari. La proposta contenuta in un decreto, ma l'ultima parola spetta al Consiglio dei ministri

Il Coronavirus fa slittare anche le elezioni. La proposta di rinvio è contenuta in una nuova bozza del decreto che verrà varato per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ma l’ultima parola spetta al Consiglio dei ministri. Dal referendum confermativo sul taglio dei parlamentari (già slittato a data da destinarsi) alle regionali, fino alle amministrative in programma in primavera. Le urne resteranno chiuse finché l’emergenza non sarà passata.

Per il Piemonte la prossima tornata elettorale prevede il rinnovo di sindaco e consigli comunali in 70 dei 1.181 Comuni della regione. Solo 4 superano i 15mila abitanti e quindi prevedono l’eventuale secondo turno: Moncalieri, Venaria, Alpignano e Valenza. Nel dettaglio sono 12 in provincia di Alessandria, 2 nell’Astigiano come nel Biellese, 18 in provincia di Cuneo, 5 nel Verbano-Cusio-Ossola, 3 nella provincia di Vercelli, 5 in quella di Novara e 18 nell’area metropolitana di Torino. Per le comunali la finestra ipotizzata è quella tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Da individuare anche le date per le elezioni regionali in programma in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia.