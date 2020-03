Coronavirus: controlli polizia Torino, dodici denunce

Sono dodici le persone denunciate a Torino dalla polizia dopo un controllo nel quartiere Barriera di Milano sul rispetto delle disposizioni in materia di emergenza Coronavirus. In otto sono state trovate all'interno di una rivendita di generi alimentari mentre bevevano birra o guardavano la tv senza nemmeno stare a un metro di distanza gli uni dagli altri; in tre, invece, chiacchieravano affiancati su una panchina in un giardino pubblico. Per tutti è scattata la segnalazione per inosservanza del provvedimento dell'autorità. Si tratta di persone di origine romena, marocchina e nigeriana. Il gestore del negozio, che evidentemente non si limitava a vendere i prodotti ma concedeva i suoi spazi alla clientela per la somministrazione di bevande e l'intrattenimento, è stato invitato a chiudere.