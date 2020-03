EVASIONI

IoRestoACasa, canta che ti passa

Questo tempo di coronavirus ha ora la sua colonna sonora. Autori due artisti torinesi: Samuel De Luca e Jonah T.K. Una instant song per riflettere e rendere meno pesanti questi giorni di reclusione tra le pareti domestiche - ASCOLTA

Canta che ci passa. Per evadere, almeno con la musica, dalle mura domestiche cui l’emergenza sanitaria del Coronavirus ci ha confinati due artisti torinesi, Samuel De Luca e Jonah T.K., hanno composto “#IoRestoACasa”. Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica ma anche per rendere meno gravose le costrizioni di questi giorni. Rifuggendo dai toni allarmistici, “vogliamo confermare la necessità di una responsabilità civile e sociale che obblighi ogni individuo a rimanere a casa per il bene suo e per quello degli altri”. Una instant song ai tempi di internet; un rap decisamente italiano con rimandi stilistici agli anni '90. In attesa di poter tornare sui palchi, la musica non si arrende e dà il suo contributo.

Samuel De Luca, l’autore del brano, al secolo Luca Varesano, è un pianista, arrangiatore e conduttore radio televisivo; Jonah T. K. (Tan Kenoby) è invece lo pseudonimo, coniato per l'occasione, del cantautore Gionathan. I due condividono numerose attività musicali, radiofoniche e televisive, tra le quali il progetto live Gionathan & the Groovers; anche un terzo componente della band, Antonio Pirrò, compare al basso nell’esecuzione della canzone.