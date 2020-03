Si fingono fattorini, denunciati

Si sono spacciati per fattorini nel tentativo di eludere i controlli in tema di Coronavirus ma sono stati smascherati dalla polizia. È successo a Torino, dove un moldavo di 26 anni e un romeno di 34 anni sono stati individuati mentre, in evidente stato di ubriachezza, percorrevano su un camioncino una strada del quartiere Barriera Nizza. Il moldavo, che era al volante ma senza patente, visto che non ha mai convertito quella conseguita nel Paese di origine, è stato sottoposto all'etilometro, che ha accertato il superamento dei limiti del tasso alcolemico. È emerso inoltre che è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A carico del romeno risulta un'evasione dagli arresti domiciliari nel maggio del 2016. Entrambi sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Per il moldavo si aggiunge la segnalazione per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, uso improprio di un automezzo adibito al solo trasporto di merci.