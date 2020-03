Mercatino in centro Torino, ma no assembramenti

Coronavirus: Nella prima domenica in zona protetta per l'emergenza coronavirus, Torino non rinuncia al mercatino. In piazza Vittorio Veneto è spuntata la tendopoli gialla della Coldiretti. I clienti non mancano anche se non si può parlare di assembramenti. L'area è stata transennata e a mezzogiorno in punto è stato decretato lo stop agli accessi. Piazza Vittorio è presidiata da due pattuglie di carabinieri.