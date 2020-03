SANITA' & ECONOMIA

Coronavirus, decreto "salva economia"

I primi provvedimenti del Governo per fronteggiare l'impatto dell'epidemia. Congedi per i genitori al 50% della retribuzione, 500 euro una tantum per gli autonomi e 50 milioni per lʼacquisto di guanti e mascherine da distribuire alle imprese

Il Governo ha predisposto il piano per fronteggiare l’emergenza coronavirus, a partire dagli impatti sul tessuto economico e produttivo. La bozza del maxi decreto prevede misure per circa 16 miliardi. Tra queste, un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare in sede. Il premio spetta a chi guadagna non più di 40mila euro l'anno ed è esentasse. Previste misure anche per famiglie, sanità e imprese.

Leggi qui la bozza del decreto

Il testo, composto da 113 articoli, sottolineano fonti di governo, è ancora soggetto a revisione e dunque suscettibile di modifiche. Ecco le misure principali.

Congedi per i genitori al 50% della retribuzione Arrivano i congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. I congedi 'speciali' saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti. L’indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Agli autonomi 500 euro una tantum Agli automi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro. È prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

Spinta alla produzione di mascherine Sarà consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga devono inviare all’Iss autocertificazione sulle caratteristiche tecniche delle mascherine,rispettando tutti i requisiti di sicurezza. L’Iss in 2 giorni si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Confermati anche gli incentivi a fondo perduto alle imprese che già le producono.

Maxi acquisto di mascherine e guanti per i lavoratori Arrivano fondi per 50 milioni a Invitalia da distribuire alle imprese per l'acquisto di guanti e mascherine. Le risorse saranno trasferite dall'Inail a Invitalia entro il 30 aprile. Previsto anche un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute da chi ha attività d'impresa per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a massimo 20mila euro.

Fondo di ultime istanza per i redditi più bassi Previsto anche un “fondo per il reddito di ultima istanza” per i lavoratori danneggiati dal coronavirus. Si tratta di una forma di sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 non avevano guadagnato più di 10mila euro. Per sostenerli viene istituito un fondo da 200 milioni per l’erogazione di una indennità nel 2020. Sarà il ministero del Lavoro a definire i criteri.

Sospesi gli adempimenti tributari fino al 31 maggio Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Estensione cassa integrazione Arrivano quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, concessi per tutti per 9 settimane, per far fronte al Coronavirus: come annunciato in questi giorni si prevedono circa 1,3 miliardi per la Cig ordinaria e per trasformare in ordinaria la Cigs (338 milioni). Altri 3,3 miliardi serviranno per l’estensione della cassa in deroga ai settori attualmente non coperti, compresi agricoltura e pesca. Resta escluso il lavoro domestico.

Leggi qui la relazione illustrativa