Ferrero rallenta la produzione

Il gruppo dolciario Ferrero di Alba ha deciso un rallentamento delle sue produzioni, ma non lo stop dei suoi impianti. La decisione riguarda l'impianto di Alba dove sono impiegati complessivamente quattromila addetti. Una parte continuerà a lavorare da casa tramite smart working, mentre è prevista una riduzione del 50% dell'impiego della forza lavoro sulle linee di produzione. Riduzione del 25% sulla produzione a Pozzuolo Martesana nel milanese, dove lavorano 400 addetti tra colletti bianchi e blu. I lavoratori coinvolti saranno messi in ferie. Il gruppo ha inoltre attivato lo smart working per 5 giorni su 5 fino a data da destinarsi per tutto il personale non direttamente coinvolto in attività produttive e di vendita. Tra le misure decise a favore degli addetti negli stabilimenti, controllo della temperatura in entrata e uscita su base volontaria, messa a disposizione di mascherine. Per ora non è stata fissata una data di conclusione della riduzione produttiva, in attesa dell'evolversi dell'emergenza sanitaria. Negli altri due stabilimenti italiani l'attività procede regolarmente.