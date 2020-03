Fca, Fiom Torino: stop a stabilimenti doveva arrivare prima

La decisione di fermare gli stabilimenti di Fca "doveva essere presa già la scorsa settimana come da noi caldeggiato, anche perché, come evidente per quello che sta accadendo, un rallentamento delle vendite auto sarà inevitabile". Così il segretario della Fiom di Torino, Edi Lazzi. "Adesso bisognerà prendere in considerazione il fermo anche degli altri stabilimenti/settori di Fca e di quelli che per la filiera automotive lavorano", ha osservato il sindacalista. "La sospensione delle produzioni deve servire per prendere tutti gli accorgimenti necessari per la messa in sicurezza degli stabilimenti metalmeccanici, ma anche per evitare che in questi giorni il virus continui la sua diffusione a causa degli assembramenti nei mezzi pubblici per recarsi al lavoro e nei luoghi di lavoro stessi. La salute delle lavoratrici e dei lavoratori deve avere la precedenza su qualsiasi altra cosa, non possiamo perdere di vista il concetto che i riferimenti delle scelte che si prendono devono mettere al centro i lavoratori, poi viene tutto il resto", ha ribadito Lazzi. "La Fiom Cgil continuerà in questi giorni a stare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che continueranno le produzioni per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sancite nel protocollo firmato negli scorsi giorni", ha concluso.