M5s, subito protocollo strutture psichiatriche

La capogruppo M5s in Regione Francesca Frediani, con i consiglieri Giorgio Bertola e Sean Sacco, segnala le "elevate possibilità di contagio" corse dalla strutture psichiatriche piemontesi a causa del Coronavirus, chiedendo che venga subito stilato un protocollo per affrontare la situazione. "Le strutture residenziali psichiatriche del Piemonte - affermano i pentastellati - stanno attraversando un momento di estrema difficoltà, e le possibilità di contagio sono decisamente elevate. C'è la necessità di monitorare meglio le uscite dei pazienti, e gli operatori sono spesso privi di dispositivi di protezione individuale". "Prima che la situazione si complichi ulteriormente - aggiungono - è necessario che la Giunta regionale incontri le rappresentanze del settore per definire un protocollo finalizzato a gestire eventuali casi di pazienti positivi, e le relative strutture ospitanti. Il confronto deve servire anche per definire una modalità di supporto ai tanti pazienti che non ricevono più alcun tipo di assistenza al proprio domicilio". "La Giunta - sostengono - ha il dovere di dare una risposta prima che si apra un ennesimo fronte in una situazione già di per sé molto grave".