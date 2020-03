Coronavirus: Lavazza dona 10 milioni per emergenza in Piemonte

Il Gruppo Lavazza interviene a supporto dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, agendo direttamente sul proprio territorio di appartenenza e stanziando 10 milioni di euro a progetti di sostegno a sanità, scuola e fasce deboli della Regione Piemonte. Di questi dieci, 6 milioni di euro saranno destinati alla Regione Piemonte - Sostegno emergenza Coronavirus, rispondendo all'iniziativa di raccolta fondi #IOCISONO organizzata a suo favore, per l'acquisto di quanto necessario a sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale fortemente impegnato in prima linea ad affrontare questa situazione. Altri 3 milioni di euro verranno devoluti per dotare gli ospedali di nuove apparecchiature e di materiale sanitario per le terapie intensive e i pronto soccorso, nonché di un'avanzatissima apparecchiatura in grado di velocizzare i test per l'ospedale Amedeo di Savoia di Torino; fornire kit igienizzanti gratuiti alle scuole torinesi che ne fanno richiesta; portare agli anziani in difficoltà fisiche ed economiche generi di prima necessità. Un milione di euro verrà inoltre destinato a favore di una pluralità di enti e associazioni attive sul territorio piemontese, a sostegno delle fasce più deboli e disagiate della popolazione. Lo rende noto l'ufficio stampa del gruppo Lavazza spiegando che, insieme ai suoi collaboratori, desidera dare un segnale positivo e di impegno concreto, nella convinzione che con il contributo congiunto e immediato di tutti si possa uscire dall'emergenza e consentire all'Italia di ripartire.