Coronavirus: Api, a rischio assistenza anziani

A Torino alcuni ospedali pubblici stanno contrattualizzando infermieri, offrendo loro contratti per sei mesi prorogabili, sottraendoli a strutture socio-assistenziali (Rsa) che rischiano così di non riuscire più a fornire assistenza adeguata agli anziani che ospitano. La situazione è denunciata da Api Sanità. "E' legittimo - spiega - offrire contratti di questo tipo, ma in questo momento si tratta senza dubbio di un'operazione censurabile perché così facendo si sottraggono irrinunciabili risorse di personale, senza il quale, le Rsa saranno progressivamente messe nelle condizioni di non poter garantire i servizi socio-assistenziali per i quali, fra l'altro, esiste un preciso accordo con la Regione Piemonte". L'associazione delle Rsa che fa capo ad Api TOorino, aggiunge: "In questo modo le Rsa saranno costrette ad inviare presso gli ospedali pubblici i loro ospiti anziani non autosufficienti e più non assistibili in assenza dei predetti infermieri. Meglio sarebbe collaborare insieme, soprattutto tenendo conto che le Rsa accreditate fanno parte a tutti gli effetti del sistema di assistenza socio-sanitaria regionale. Auspichiamo che quanto segnalato siano isolate eccezioni cui non seguiranno altri casi e, comunque, chiediamo un pronunciamento chiaro sulla questione da parte della Regione Piemonte".