Auto: Fca, -6,9% vendite in Europa a febbraio

Sono 74.852 le vetture immatricolate in Europa (Ue, Efta e Uk) a febbraio da Fiat Chrysler Automobiles, in calo del 6,9% rispetto allo stesso mese del 2019. La quota è pari al 7%, stabile rispetto a un anno fa. Nei primi due mesi del 2020, Fca ha venduto 142.971 vetture, il 6,6% in meno dello stesso periodo dello scorso anno. La quota aumenta dello 0,1% al 6,5%. Con più di 54.200 registrazioni (+1,6% rispetto a un anno fa) il marchio Fiat ottiene a febbraio una quota del 5,1%, in aumento sia rispetto a quella dell'anno scorso (4,6%) sia a quella di gennaio (4,2%). Nel progressivo annuo Fiat immatricola poco meno di 101.500 vetture, sostanzialmente le stesse di un anno fa e migliora la quota al 4,6% dal 4,3% di febbraio 2019. Panda e 500 si confermano leader del segmento A, che a febbraio dominano con una quota del 40,7% insieme, migliorando il risultato di gennaio (37,6%) in un segmento che rispetto a un anno fa in Europa perde il 17,1%. Panda è la vettura più venduta con 17.800 immatricolazioni (+9,4%) e una quota del 22,2%, (+5,4%). E' il migliore mese di sempre a partire dal lancio, anche grazie alla nuova versione Hybrid da poco sul mercato. Alle spalle la 500, che con 14.900 registrazioni aumenta le vendite del 18,9% rispetto a un anno fa e chiude febbraio con la miglior quota di sempre nel segmento: 18,56%. La 500X si conferma nella top ten del segmento con oltre 6.800 immatricolazioni, pari al 5%. Anche Lancia chiude il mese con un risultato migliore rispetto a quello del mercato: con 5.950 immatricolazioni (+1,8%) e una quota dello 0,6%, (+0,5%). Nei primi due mesi del 2020 registra 12.200 vetture per una quota dello 0,6% (+0,1%). Ypsilon in febbraio aumenta le vendite del 2,2% rispetto allo scorso anno. In Italia è saldamente tra le vetture più vendute. In febbraio Alfa Romeo immatricola 3.400 vetture, sostanzialmente le stesse di gennaio per una quota allo 0,3%. Nei due mesi 2020 sono 6.800 le vetture registrate dal marchio, per una quota allo 0,3%. Sono quasi 11 mila le Jeep registrate in febbraio che permettono al brand di ottenere una quota dell'1%. Nel primo bimestre 21.800 con l'1% di quota.