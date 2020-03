Cura Italia: Pd; basta polemiche, Cirio dica cosa farà

"Mettiamo al bando le polemiche, il presidente Alberto Cirio ci dica quali proposte intende condividere per battere la crisi, e andiamo avanti". Così il capogruppo Pd in Regione Piemonte, Domenico Ravetti, e il consigliere Pd Raffaele Gallo, vicepresidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale. "Da quando il Governo ha illustrato il decreto Cura Italia - dicono i due esponenti Dem - non facciamo che leggere di polemiche da parte del centrodestra sull'insufficienza di misure e risorse, e sulla necessità di modificare il provvedimento. Invece di continuare ad attaccare il Governo, la Giunta presieduta da Cirio si preoccupi della Regione e dica come affronterà l'emergenza". "Nel Bilancio regionale che dovrebbe essere approvato il 24 marzo - rimarcano - non sono state stanziate risorse specifiche per l'emergenza e non abbiamo ancora capito quali saranno le misure per la crisi presenti nel Piano per la competitività. Il gruppo Pd ha dato indicazioni chiare: abolizione dell'Irap, finanziamento immediato per la liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario e le garanzie, e più fondi per il turismo. Sono proposte chiare e concrete, che auspichiamo vengano recepite nei documenti economici regionali". "La Lega per bocca del suo capogruppo Preioni - osservano - chiede allo Stato di diminuire le tasse, ma dove governa non applica alcun taglio pur avendo le risorse per farlo".