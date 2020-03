Coronavirus: altre 14 vittime in Piemonte, 238 in totale

Sono 14 i nuovi decessi di persone positive al Coronavirus comunicati questa mattina dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 6 in provincia di Torino, 3 nel Novarese, 5 nel Cuneese. Il totale complessivo sale a 238 vittime. In aumento anche i contagi, 3.752 rispetto ai 3.576 di ieri sera. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 301. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 10.701, di cui 6.341 risultati negativi.