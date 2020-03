Manca igienizzante, Piemonte avvia produzione

In otto giorni Arpa Piemonte, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha prodotto più di mezza tonnellata di gel igienizzante e lo ha consegnato a forze dell'ordine e personale sanitario. "Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando giorno e notte per superare questo momento, ringrazio Arpa e il direttore Angelo Robotto e le aziende per la generosità dimostrata in un momento così difficile - commenta l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati -. La produzione proseguirà anche nei prossimi giorni: in questo momento è necessario un lavoro sinergico tra gli enti, come se fossimo un unico corpo per combattere con determinazione ed efficacia il propagarsi del virus". Questa attività straordinaria da parte dell'Arpa era stata voluta dall'assessore Marnati per la difficoltà di approvvigionamento da parte di chi svolge un servizio pubblico ed è maggiormente esposto ai contatti. Grazie alle donazioni di dieci aziende piemontesi, i quattro laboratori di Arpa Piemonte sono riusciti a produrre 568 litri, consegnati a forze dell'ordine, personale sanitario e comuni. Arpa ha prodotto anche un video che documenta le varie fasi di produzione.