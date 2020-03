Attività motoria, a Torino entro un chilometro

E' consentita entro un chilometro dal proprio domicilio l'attività motoria individuale. Ai fini operativi per i controlli da parte delle forze dell'ordine e della polizia locale sull'applicazione dell'ultima ordinanza del governo per contenere i contagi da coronavirus, è questa l'interpretazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp) della norma che consente l'attività motoria in prossimità della propria abitazione. Lo ha reso noto il Comune di Torino al termine della seduta odierna del Cosp, che si è riunito in video conferenza.