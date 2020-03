Carceri: Mellano, in gioco salute comunità penitenziaria

"E' in gioco la salvaguardia della salute della comunità penitenziaria nel suo complesso e nel suo rapporto con il tessuto sociale esterno. In un momento in cui siamo tutti un po' prigionieri e lontani dai nostri cari, forse anche l'opinione pubblica può capire quanto siano pesanti i vincoli ulteriori che pesano in questi giorni su chi è ristretto in carcere". E' quanto afferma Bruno Mellano, garante regionale per i diritti dei detenuti in Piemonte, in merito all'emergenza Coronavirus. "Domani - annuncia - è prevista una riunione (digitale) del Coordinamento piemontese dei Garanti e lunedì saremo al fianco dei Direttori di carcere per condividere la difficoltà del momento nelle interlocuzioni necessarie con la popolazione detenuta". Mellano ribadisce che anche da parte della magistratura di sorveglianza è "necessaria una spinta innovativa", in quanto "occorre far uscire il prima possibile dal carcere, per l'esecuzione penale esterna, i detenuti anziani, malati e con pluripatologie gravi a rischio vita". Le persone detenute in Piemonte sono 4.687.