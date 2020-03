Appendino, stragrande maggioranza rispetta regole

"Purtroppo c'è ancora qualche irresponsabile che non rispetta le regole e così facendo danneggia tutti quelli che si stanno mettendo in gioco, ma la stragrande maggioranza dei torinesi le sta rispettando e dimostra senso di unità e appartenenza alla comunità". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un un video su Facebook. "Sappiamo che sono imposti ancora sacrifici e stravolgimenti alla nostra vita, ma sono necessari - ha ribadito la sindaca - perché tutti dobbiamo fare la nostra parte per evitare i contatti e la trasmissione del contagio. I veri eroi sono i medici, gli infermieri, tutti quelli che lavorano per garantire la continuità dei servizi essenziali, a loro deve andare il pensiero quando qualcuno critica le regole e le ritene troppo stringenti".