Meteo: cieli molto nuvolosi, deboli piogge, schiarite dalla sera

A Torino oggi, lunedì 23 marzo, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 753m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una massa d'aria molto fredda fa il suo ingresso da Est in Valpadana. Nelle ore notturne nevischio o neve debole sulle Alpi occidentali, fino in collina. Poi giornata caratterizzata da graduali schiarite, ma con nuvolosità ancora insistente tra Alpi e Piemonte occidentale. Clima decisamente freddo per il periodo con massime anche inferiori ai 10 gradi; tramontana vivace in Liguria, mar Ligure poco mosso sottocosta.