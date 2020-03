Valle d'Aosta, nuovo rinvio elezioni regionali

Nuovo rinvio per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Dopo il primo slittamento dal 19 aprile al 10 maggio, oggi, il presidente della Regione Renzo Testolin, ha firmato il decreto di rinvio della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale. Il presidente Testolin, si dice in una nota della Regione, "ha preventivamente comunicato al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, come la situazione emergenziale in atto dovesse imporre di decretare immediatamente la revoca del procedimento elettorale. Procedimento che, quindi, non potrà concludersi nei termini previsti, anche in conformità con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". La nuova convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale sarà, dunque, stabilita con un successivo decreto del Presidente della Regione, entro il 31 luglio prossimo.