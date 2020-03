Piemonte, apertura ospedale Verduno in settimana

Sopralluogo all'ospedale di Verduno (Cuneo), questa mattina, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, per verificare e coordinare la prosecuzione delle operazioni che porteranno all'apertura, in settimana, della nuova struttura sanitaria interamente dedicata alla cura dei pazienti contagiati da coronavirus. "Stiamo provvedendo alle nomine dei primari e dei responsabili sanitari, degli infermieri e dei tecnici che presiederanno l'ospedale - spiega l'assessore Icardi -, abbiamo ricevuto la disponibilità di molti professionisti di primo piano, che sono già al lavoro. Anche per le apparecchiature, siamo a buon punto. Apriremo con i primi trenta letti, implementando la struttura passo dopo passo". Icardi ringrazia, a nome della Regione, tutti quelli che ci stanno dando una mano, dagli operatori sanitari, alla ditta MGR, dalla Fondazione nuovo spedale Alba Bra, ai numerosi benefattori che stanno investendo impegno e risorse economiche per far fronte a questa comune battaglia contro il virus".