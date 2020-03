Frediani (M5s), è momento di scelte coraggiose

"E' il momento delle scelte coraggiose, non possiamo pensare di poter riprendere tutto come prima quando l'emergenza sarà finita". Lo afferma la capogruppo M5s in Regione Piemonte, in occasione della discussione in videoconferenza del Bilancio regionale di previsione. "Non è il tempo delle polemiche - dice Frediani - è il tempo delle azioni, perché siamo in una situazione di emergenza. Il Coronavirus si è nutrito delle nostre debolezze e ha messo in evidenza l’incapacità della politica, negli ultimi decenni, di individuare le priorità. Dobbiamo usare questo tempo per riflettere sulle nostre visioni e sui nostri paradigmi e avere il coraggio di cambiarli". "Pensare ad esempio che si possa rallentare l'elettrificazione nel settore auto, come auspicato dall'assessore al Bilancio Tronzano - aggiunge - è inconcepibile. E poi c’è la cultura, che mai come in questi giorni ha dimostrato di essere uno strumento di coesione e un elemento di benessere". "Se non sapremo cogliere almeno questa occasione per dare una svolta alle nostre politiche - conclude - non vedo come potremo pensare di dare un futuro alla nostra Regione".