Stipendi

Dicono che… si sia scatenato il panico tra i consiglieri regionali quando ieri, durante la discussione sul bilancio, è comparso in alcune chat il decreto con cui il premier Giuseppe Conte “stante la grave crisi sociale ed economica del momento” ha deciso di tagliare i compensi “delle più alte cariche dello Stato e i maggiori stipendi pubblici”. Un colpo basso sferrato proprio mentre loro, gli eletti del parlamentino piemontese, sono in videoconferenza per discutere e approvare la manovra finanziaria. E proprio mentre la rabbia sembrava lasciare il passo alla rassegnazione, qualcuno si è accorto che il documento era un falso. Insomma, la solita fake news. Per fortuna. Loro.