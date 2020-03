Cirio: per ripartire serve grande piano Marshall

Per ripartire una volta passata l'emergenza sanitaria "servono risorse economiche, serve grande piano Marshall come quello che c'è stato nel dopoguerra quando al termine della seconda guerra mondiale si sono messe risorse economiche fresche, liquidità". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a Studio 24 su Rai News. "Questa è una guerra non solo sotto profilo sanitario ma anche sotto il profilo economico e ci risolleva dalla guerra solo se si fanno piani straordinari che si fanno con le risorse messe in campo ma anche e soprattutto con le risorse dell'Europa - ha aggiunto - è ora che l'Europa si faccia sentire mamma e non matrigna e apra la disponibilità finanziaria che ha per rilanciare l'economia di tutti i Paesi".