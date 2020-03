Metro 2 Torino: Napoli (FI), si passi dalle parole ai fatti

"Condivido senza riserve l'ipotesi di lavoro prospettata dal sindaco Appendino, cioè il ricorso, qualora si rendesse necessario, a una partnership pubblico-privato per la realizzazione della Metro 2, anche in deroga alla norma che fissa 51% pubblico e 49% privato". Così, in una nota, Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera, capogruppo azzurro al Consiglio comunale di Torino. "Il problema, come sempre, è in casa del sindaco - aggiunge Napoli -. Il M5s ha fatto presente che una forma di project-financing non è prevista nel programma. Torino aspetta che si passi dalle parole ai fatti. Il ministro De Micheli ha assicurato che i finanziamenti per l'opera saranno inseriti in un prossimo decreto. Ci auguriamo che sia un decreto pensato, scritto e pubblicato con meno confusione di quelli finora visti".