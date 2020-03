Coronavirus: 60 denunciati nell'Alessandrino

La Prefettura di Alessandria comunica che dal 18 al 24 marzo sono state controllate 7.632 persone e 650 sono state denunciate per il mancato rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid19. 16 sono state inoltre denunciate per comunicazione di false generalità. Nessuno è stato arrestato, mentre sono stati 4.912 gli esercizi commerciali controllati, tra cui una pizzeria di Alessandria che violando il divieto aveva mantenuto l'attività di ristorazione con apertura al pubblico. La prefettura ne ha disposto la chiusura.