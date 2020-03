Fca: Moody's, rating sotto osservazione con direzione incerta

Le conseguenze del coronavirus si fanno sentire anche per le grandi case automobilistiche. Moody's ha messo sotto osservazione i rating di 7 gruppi automobilistici in vista di un downgrade: si tratta di Daimler, Jaguar Land Rover Automotive, Peugeot, Renault, Volkswagen, Volvo Car e McLaren. Lo rileva una nota della società precisando che il rating di Fa è stato invece messo sotto osservazione "con direzione incerta". Moody's ha inoltre rivisto al ribasso il rating a lungo termine di Bmw da A1 a A2, in vista di un ulteriore downgrade. Moody's spiega che "il rapido ampliamento del coronavirus, il peggioramento delle previsioni economiche globali, la caduta dei prezzi del petrolio stanno creando uno forte ed esteso shock del credito in tanti settori, regioni e mercati". E osserva che il settore auto "è stato uno dei quelli colpiti in modo più significativo dallo shock data la sua sensibilità alla domanda e al sentiment dei consumatori". La revisione in "direzione incerta" per il rating di Fca, scrivono gli analisti di Moody's, si basa da un lato sulle sfide che l'intera industria dell'auto sta affrontando durante l'attuale crisi e che stanno portando verso il downgrade delle altre case automobilistiche. Dall'altro lato, "crediamo ancora che la proposta fusione con Psa darà vita ad un gruppo più grande e diversificato e che potrebbe dunque portare ad un rating più elevato delle due entità insieme rispetto a quello attuale di Fca da sola".