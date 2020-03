Piemonte: Magliano, su Bilancio Regione prova responsabilità

Il Bilancio della Regione approvato ieri dal Consiglio regionale riunito in videoconferenza è stato "una grande prova di responsabilità delle minoranze": lo sottolinea il capogruppo dei Moderati a Palazzo Lascaris, Silvio Magliano. "Abbiamo rinunciato a ogni polemica - rimarca Magliano - mentre la Maggioranza ha scientificamente rifiutato ogni confronto: una palese prova di debolezza. Sono stati respinti i miei emendamenti sull'esenzione Irap per alcuni enti non profit e sull'aumento delle risorse economiche per libertà di educazione e formazione. E resta un chiaro dato politico: questo Bilancio parla poco di emergenza e sviluppo. Mi auguro - conclude - che in assestamento la musica cambi".