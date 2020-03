Coronavirus: Cirio, governo ci aiuti con materiale sanitario

"Tutto quello che era possibile fare come Piemonte lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo e il nostro personale lo farà ancora, ma abbiamo bisogno di un rapporto più diretto e più continuo con i flussi di approvvigionamento da Roma". Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, ospite di Unomattina, torna a ribadire così la necessità di un maggiore aiuto da Roma nell'acquisto del materiale sanitario necessario per far fronte all'emergenza coronavirus. "Credo debba esserci un ordine di priorità nell'assegnazione alle Regioni, che dev'essere rapportato all'effettivo bisogno e all'effettivo utilizzo - sostiene il governatore -. Una macchina ventilatore che arriva a Torino credo che prima di prevenire sia importante curare e salvare le vite". Di qui la richiesta, "con forza", che "ad ogni richiesta fatta dalle regioni si affianchi sempre il flusso dei contagi e il tasso di saturazione tra letti di terapia intensiva e letti disponibili".