Coronavirus: fidanzati appartati in auto denunciati ad Asti

Si erano appartati in auto, ignorando le disposizioni di prevenzione del contagio. Due fidanzati astigiani sono stati sorpresi da una volante della polizia e denunciati. I poliziotti hanno fermato in città anche due 50enni che, a bordo della loro automobile, avevano tentato la fuga al posto di blocco. Quando sono stati raggiunti e fermati hanno detto prima di essere andati a comprare una maniglia dal ferramenta, poi hanno ritrattato affermando di essere usciti per comprare le sigarette. Sono stati deferiti e invitati a rientrare immediatamente nelle loro case.