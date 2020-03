Coronavirus: Avetta (Pd), comunicare dati comune per comune

"Solleviamo i sindaci dalla responsabilità di dover decidere se e come comunicare i dati statistici ai cittadini e agli organi di informazione. L’Unità di crisi comunichi i dati statistici Comune per Comune". E la proposta del consigliere regionale Pd, Alberto Avetta, che ha raccolto le preoccupazioni di diversi amministratori locali, soprattutto dei piccoli e medi comuni, che non dispongono di strutture tecniche adeguate per l'emergenza coronavirus. "Nell'ottica di una centralizzazione della comunicazione, l’Unità regionale di Crisi giornalmente comunica un aggiornamento sui contagi, nonché su decessi, ricoveri in terapia intensiva e tamponi effettuati - osserva l'esponente dem -. Si tratta però di dati disaggregati per Provincia, non per singolo Comune. I dati suddivisi per singolo Comune dovrebbero essere preventivamente comunicati ai Sindaci che tuttavia li ricevono anche dai Sisp delle Asl e, spesso, sono costretti a fare i conti con discordanze tra i diversi elenchi". Avetta lamenta anche "ritardi di comunicazione dei dati" che "causano ulteriori problemi perché gli amministratori, quando ciò avviene, non sono nelle condizioni, per i casi di positività o di quarantena domiciliare, di attivare tempestivamente gli adempimenti conseguenti" Di conseguenza, "si possono originare allarmismi, incomprensioni e notizie false. Mi appello all'assessore alla Sanità Luigi Icardi e al Commissario Vincenzo Coccolo - conclude - affinché l’Unità di Crisi renda uniforme e centralizzata tra i comuni la comunicazione dei dati statistici".